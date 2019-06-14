الكويت: إحدى ناقلاتنا للنفط تعرضت لحادث دون تلوث بحري أو إصابات

الكويت (د ب أ)

أعلنت شركة ناقلات النفط الكويتية، تعرض الناقلة الكويتية (برقان) لحادث تصادم بسيط مع باخرة حاويات سنغافورية (إكسبرس ماهاناندا) اليوم الجمعة في ميناء (شيتاجونغ) بجمهورية بنجلاديش الشعبية.

وقالت (الناقلات) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الناقلة (برقان) تعرضت للحادث بعد أن أتمت عملية تفريغ شحنتها بشكل طبيعي وآمن في ميناء (شيتاجونج) في بنجلاديش.

وأضافت أن الحادث وقع أثناء مغادرة الناقلة للميناء بإشراف وإرشاد كاملين من سلطته حسب إجراءات وقوانين الملاحة العالمية.

وأوضحت أن الحادث جاء نتيجة حركة الملاحة المزدحمة في المنطقة الذي أسفر عن تعرض الناقلة (برقان) لحادث التصادم البسيط مع باخرة الحاويات (إكسبرس ماهاناندا) والتي تحمل العلم السنغافوري.

وأكدت (الناقلات) أن الحادث لم يتسبب بوقوع أي تلوث بحري أو إصابات بشرية من جميع الأطراف وأن الوضع تحت السيطرة.

وذكرت أن عمليات الشركة لم تتأثر وهي مستمرة في تأدية خدماتها الطبيعية كالمعتاد مبينة أنه سيتم إجراء التحقيق في حادث التصادم لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوعه واتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حقوق الشركة وممتلكاتها.