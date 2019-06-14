  • عاجل:أول إجراء تنفيذي من المترو بعد زيادة أسعار تذاكر الخط الثالث

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    السيستاني يحذر من عودة "داعش" نتيجة للصراع على المكاسب

    01:54 م الجمعة 14 يونيو 2019
    السيستاني يحذر من عودة "داعش" نتيجة للصراع على المكاسب

    علي السيستاني

    كربلاء - (د ب أ):

    حذر المرجع الاعلى علي السيستاني اليوم الجمعة، في كلمة تلاها عنه وكيله في كربلاء احمد الصافي، من عودة عناصر تنظيم "داعش" الى الاراضي العراقية نتيجة استمرار الصراع على المكاسب والغنائم بين من يتسلمون زمام الامور في البلاد.

    ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم عن الصافي قوله أثناء الخطبة الثانية لصلاة الجمعة في كربلاء إن "استمرار الصراع على المكاسب والغنائم بين من يتسلمون زمام الامور في البلاد، فضلا عن استمرار المشاكل الطائفية والمناطقية والعشائرية والسياسية هنا وهناك، وعدم الاسراع في حل نزاع المناطق المتضررة تمنح فلول داعش العودة من جديد، وربما يجدون حواضن لهم من بعض المتضررين والمتذمرين".

    وتصادف هذه الايام الذكرى السنوية الخامسة لاحتلال محافظة نينوى من قبل عناصر "داعش" واصدار المرجع الديني الاعلى علي السيستاني فتوى الجهاد الكفائي للدفاع عن الاراضي العراقية، فضلا عن تأسيس الحشد الشعبي على خلفية هذين الحدثين.

    وتمكنت القوات الأمنية المشتركة مع قوات الحشد الشعبي واسناد طيران التحالف الدولي من تحرير جميع الاراضي العراقية من عناصر تنظيم "داعش الارهابي" في نهاية عام 2017.

    غير ان خلايا تنظيم داعش لاتزال نشطةفي العراق.

    علي السيستاني داعش كربلاء العراق

    الخبر التالى:

    أسرى فلسطينيون: مستعدون لخوض معركة الأمعاء الخاوية الأحد المقبل
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان