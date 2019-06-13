المجلس العسكري السوداني: اعتصام القيادة العام كان بؤرة "لاستفزاز قواتنا"

القاهرة – مصراوي:

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، شمس الدين كباشي، إن مكان الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة كان بؤرة "لاستفزاز قواتنا".

وأضاف في مؤتمر صحفي أن قوى الحرية والتغيير المعارضة تفتقد إلى قيادة أو مرجعية موحدة، و"تجد صعوبة في إنزال نقاط الاتفاق معنا لأنصارها".

كما أضاف أن البزة العسكرية لا تتناقض مع شعار المدنية في الدولة التي تطالب به المعارضة.

وأكد كباشي أن هناك ضباط تم إيقافهم في إطار التحقيق في عملية فض الاعتصام، وأكد إعلان نتائج التحقيق في هذا الأمر يوم السبت.

وكانت قوى الحرية والتغيير طالبت المجلس العسكري بسرعة تسليم الحكم إلى مجلس مدني انتقالي يضم ممثلين عسكريين، بجانب إبعاد قوات الجيش السوداني عن المناطق المدنية.