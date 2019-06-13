بومبيو: إيران مسئولة عن استهداف ناقلات النفط في خليج عُمان

القاهرة – مصراوي:

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، إن إيران مسئولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلات النفط في بحر عُمان.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الهجوم هو الأحدث في سلسلة تشنها طهران وأذرعها ضد واشنطن وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط.

كانت قناة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسئول أمريكي أن طاقم إحدى الناقلات التي تعرضت للهجوم في بحر عُمان، لاحظوا وجود لغم بحري لاصق لم ينفجر على جانب الناقلة.

وقالت شركتا شحن ومصادر بصناعة النقل البحري إن ناقلتي نفط أصيبتا فيما يشتبه بأنها هجمات في خليج عمان وتم إجلاء طاقميهما، وذلك بعد شهر من واقعة مشابهة هوجمت فيها أربع ناقلات في المنطقة.

وقال الأسطول الخامس الأمريكي الذي تستضيفه البحرين إنه يساعد الناقلتين بعد تلقيه نداءي استغاثة بعد ”أنباء الهجوم“.