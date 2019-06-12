البنتاجون: العدوان الحوثي على مطار أبها يوضح دور إيران الخبيث بالمنطقة

واشنطن في 12 يونيو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء أن الاعتداءات الجديدة التي قام بها الحوثيون ضد السعودية تظهر أدلة أخرى على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون ريبيكا ريباريش - في تصريح لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن الولايات المتحدة الأمريكية تدين الهجوم على مطار أبها، مؤكدة أن العدوان الحوثي على مطار أبها السعودي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة.

وكانت السفارة الأمريكية بالسعودية قد أكدت - في وقت سابق اليوم - أن الهجوم الحوثي على مطار أبها استهدف المدنيين الأبرياء، معربة عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الحوثي على مطار أبها.

وكان التحالف العربي قد أعلن - في وقت سابق - إصابة 26 مدنياً من المسافرين من جنسيات، جراء سقوط مقذوف معادي "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أنه تم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

وبين العقيد المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي تم استخدامه بالهجوم الإرهابي، في الوقت الذي أعلنت فيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز" - على حد زعمها -، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف المدنيين، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.