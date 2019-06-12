الكرملين يعلق على أنباء زيارة محتملة لرئيس فنزويلا إلى روسيا

موسكو - (أ ش أ)

نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف، أن تكون لديه معلومات دقيقة حول الزيارة المحتملة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى روسيا.

ورداً على طلب التعليق على خبر وزارة الخارجية الفنزويلية حول الزيارة الوشيكة للرئيس نيكولاس مادورو إلى روسيا، قال بيسكوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الأربعاء/ "لا توجد معلومات دقيقة بعد حول هذا الموضوع".

وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن زيارة وشيكة للرئيس نيكولاس مادورو إلى روسيا.

وكتبت الخارجية الفنزويلية على موقعها في "تويتر": "قريبا سنرى الرئيس نيكولاس مادورو في روسيا لتوقيع اتفاقيات جديدة لصالح الشعب".