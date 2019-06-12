تقارير: لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي تستجوب نجل ترامب

واشنطن - (د ب أ):

من المتوقع أن يجتمع النجل الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء جلسة مغلقة مع لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي ،وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية الإخبارية بأنه سوف يتم استجواب دونالد ترامب الابن حول نحو خمسة أمور فقط، وأن الاستجواب لن يستغرق أكثر من أربع ساعات.

وفي مايو الماضي، تم إعلان أن لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي أصدرت استدعاء لترامب الابن للإدلاء بشهادته أمامها مجددا في إطار تحقيقات تجريها اللجنة بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 التي فاز فيها ترامب ،وفقا للإعلام المحلي.

وكانت شهادة سابقة لترامب الابن قد غطت مشاركته في اجتماع في يونيو 2016 في برج ترامب مع أشخاص روس عرضوا تشويه المنافسة الديمقراطية لترامب سابقا هيلاري كلينتون.

ومن الممكن أن تكون اللجنة التي يسيطر عليها الجمهوريون لا تزال مهتمة بأقواله بشأن ذلك الاجتماع، وبالمثل بجهود والده لبناء ناطحة سحاب في موسكو.

وقضى المستشار الخاص روبرت مولر قرابة العامين في التحقيق حول ما إذا كان فريق الحملة الانتخابية لترامب قد تواطأ مع الروس قبل الانتخابات في عام 2016. وخلص مولر إلى أنه لم يكن هناك تواطؤ، ولكن ترك التساؤل مفتوحا حول ما إذا كان ترامب مدان بعرقلة العدالة.