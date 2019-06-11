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    بولتون: من الممكن عقد قمة ثالثة بين أمريكا وكوريا الشمالية

    05:38 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    بولتون: من الممكن عقد قمة ثالثة بين أمريكا وكوريا الشمالية

    مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون

    واشنطن - (أ ش أ)

    أكد مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون، إمكانية عقد قمة ثالثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، قائلًا: "الكرة الآن في ملعب كوريا الشمالية".

    وأضاف بولتون - وفقا لما أوردته قناة (يورونيوز) الأوروبية اليوم /الثلاثاء/ - أن واشنطن تواصل حملتها من أجل الضغط على بيونج يانج لأن الأخيرة يبدو أنها لم تتخذ قرارًا استراتيجيًا بعد بتخليها عن السعي من أجل الحصول على أسلحة نووية.. موضحًا أن واشنطن مستعدة لعقد هذه القمة حين تكون بيونج يانج مستعدة لذلك.

    وعقدت القمة الثانية بين ترامب وكيم في فيتنام في شهر فبراير الماضي ولكنها باءت بالفشل، وكانت القمة الأولى بينهما عقدت في سنغافورة في يونيو 2018.

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