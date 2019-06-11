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    مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين "معلق في الهواء"

    04:49 م الثلاثاء 11 يونيو 2019
    مساعد الرئيس الروسي: لقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين "معلق في الهواء"

    مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

    موسكو - أ ش أ

    أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن إمكانية عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب في أوساكا على هامش قمة العشرين لاتزال معلقة في الهواء لأن واشنطن لم تحدد موقفها بعد من هذا اللقاء ولم تتم مناقشات حوله.

    وقال مساعد الرئيس الروسي - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - " إن فكرة إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في أوساكا على هامش قمة مجموعة العشرين معلقة في الهواء"، وأضاف :" لم تتم مناقشة عناصر مهمة لهذا اللقاء حتى الآن ، ومنها الوقت والمكان وجدول الأعمال ".

    هذا المحتوى من

    Asha
    يوري أوشاكوف بوتين ترامب قمة العشرين

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