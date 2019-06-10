مسؤول فلسطيني: تكثيف الاتصالات لضمان أوسع مقاطعة دولية للمؤتمر الأمريكي في البحرين

رام الله - (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين تكثيف الاتصالات الفلسطينية الساعية إلى ضمان أوسع مقاطعة دولية للمؤتمر الاقتصادي الأمريكي المقرر في البحرين هذا الشهر.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتصالات تتم مع كل الجهات الإقليمية والدولية والدول العربية لضمان عدم مشاركتهم في المؤتمر الأمريكي.

وأضاف مجدلاني أن هذه الفترة "تشهد اتصالات مكثفة وجهدا دوليا كبيرا وتواصلا مع كافة الأطراف التي تشكل ثقلا في المنطقة".

وذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا تشاوريا يوم الخميس المقبل للوقوف على نتائج الاتصالات الجارية وبحث كيفية تعزيز إحباط ومحاصرة الخطوات الأمريكية "الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وجدد مجدلاني التأكيد على الموقف الفلسطيني الرافض لانعقاد المؤتمر الأمريكي "باعتباره ضربة لصمود ونضال الشعب الفلسطيني ويسعى لتصفية مشروعنا الوطني عبر الحل الاقتصادي".

في هذه الأثناء، قال السفير الفلسطيني لدى فرنسا سلمان الهرفي إن باريس لم تلب حتى اللحظة الدعوة الأمريكية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين حسبما أبلغه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وعدد من الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الفرنسية خلال لقائه بهم قبل عدة أيام.

وذكر الهرفي، للإذاعة الرسمية، أن فرنسا تعتقد بأن تقديم الحل الاقتصادي على الحل السياسي لا يخدم حل قضية الشرق الأوسط وإنما يزيد من تفاقم الأمور سوءا.

ومن المقرر أن تنظم الإدارة الأمريكية مؤتمرا (ورشة عمل) في البحرين نهاية هذا الشهر الجاري لبحث الجوانب الاقتصادية من خطتها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".

يشار إلى أن الفلسطينيين أوقفوا اتصالاتهم السياسية مع الإدارة الأمريكية منذ اعترافها في ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويطالبون منذ ذلك الوقت بآلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام مع إسرائيل.