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مصرع 9 عمال في انفجار منجم فحم بالصين

08:53 ص الإثنين 10 يونيو 2019
مصرع 9 عمال في انفجار منجم فحم بالصين

منجم فحم _أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، اليوم الاثنين، في انفجار داخل منجم صغير للفحم في منطقة لونغجيابو بمقاطعة جيلين شمال شرقى الصين.

وأوضحت وكالة "شينخوا" الصينية، أن الانفجار وقع في منجم تديره شركة لمعالجة الفحم بمدينة لونغجيابو، مشيرة إلى أنه تسبب بهزة أرضية بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر.

وقالت الوكالة إن أسباب الانفجار لا تزال غير معروفة، وأن أعمال الإنقاذ جارية، حيث تم إرسال فرق عمل للمساعدة فى الإنقاذ، ونقل العمال المصابون للعلاج في مستشفى قريب وإصاباتهم غير خطرة.​

منجم فحم الصين انفجار مقاطعة جيلين

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