مقتل وإصابة 8 أشخاص في غارات جوية على شمال غرب سوريا

دمشق (أ ش أ)

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة في غارات جوية على منطقة جسر الشغور التابعة لمحافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية الإخبارية اليوم السبت ـ بأن الغارات الروسية طالت المناطق منزوعة السلاح الممتدة على طول الحدود الإدارية التابعة لمحافظات اللاذقية وإدلب وحماة وحلب.

يأتي هذا في الوقت الذي أعربت فيه الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة حول استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال غرب سوريا.