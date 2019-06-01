روحاني: المنطقة تشهد ظروفا خاصة جراء الإرهاب والتدخل الخارجي

طهران - (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المنطقة تشهد في الوقت الحاضر ظروفا خاصة جراء الإرهاب والتدخل الخارجي.

وخلال استقباله وزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين في طهران اليوم السبت، قال الرئيس روحاني إنه ومع خروج الإرهابيين من العراق وسورية، فان القلق قائم بأن يتجهوا إلى منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، ولهذا فإن إيران وطاجيكستان يمكنهما تعزيز التعاون بينهما في مجال مكافحة الارهاب، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأشار الرئيس روحاني إلى أن بلاده تدعو على الدوام للاستقرار والأمن الكامل والشموخ والتقدم لطاجيكستان وتعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين.

وأكد الرئيس الإيراني الأهمية الفائقة لتطوير ميناء جابهار في ترانزيت السلع في المنطقة، قائلا إن إيران يمكنها أن تكون أفضل وأكثر مسارات الترانزيت أمنا لسلع طاجيكستان.

من جانبه، أشار وزير خارجية طاجيكستان إلى ضرورة تطوير العلاقات والتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، داعيا إلى استفادة طاجيكستان من مزايا ميناء جابهار وتنمية التعاون في قطاع الترانزيت واستثمار خبرات الشركات والخبراء الإيرانيين في مجال تقديم الخدمات التقنية –الهندسية خاصة في أصعدة الطاقة وشؤون البنية التحتية.

وأوضح وزير خارجية طاجيكستان بأن سياسة إيران في مكافحة الإرهاب والتطرف في المنطقة أثمرت عن الكثير من النتائج الإيجابية، مضيفا بأن بلاده ترى أن وجود الجماعات الإرهابية يشكل خطرا كبيرا على شعوب المنطقة، لذا فإنه علينا جميعا العمل والتعاون في طريق مكافحة الإرهاب.