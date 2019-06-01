مسؤول أمريكي: ترامب لايزال يسعى لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية

واشنطن - (د ب أ):

ذكر ستيفن بيجن، المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يواصل السعي لإجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون فيما تتطلع الولايات المتحدة لتهدئة التوترات عقب قمة باءت بالفشل في فبراير الماضي.

وقال بيجن في "حوار شانجري-لا" المعني بأمن أسيا في سنغافورة اليوم السبت: "الولايات المتحدة مقتنعة أنه من خلال المفاوضات المتواصلة، يمكننا الاستمرار في سد الفجوات التي تفصل بين دولتينا وإحراز المزيد من التقدم على صعيد كل الأهداف التي التزمنا بها في سنغافورة".

وأضاف: "أريد أن أشدد على التزاماتنا تجاه شعب كوريا الشمالية.. ولقد تعهدنا بهذا بشكل مباشر وغير مباشر وسرا وعلانية بأن نظل منخرطين ونتجنب الاستفزازات"، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وأوضح مكتب بيجن في وقت لاحق أنه يعني أنه يجب على كوريا الشمالية أن تظل منخرطة وتحجم عن الاستفزازات مثل التجارب الصاروخية التي نفذتها مؤخرا وإحراز تقدم من خلال المفاوضات بشأن التزامات سنغافورة.

زادت التوترات منذ انهارت المحادثات في القمة الثانية في هانوي، حيث يلقي الجانبان على بعضهما البعض باللائمة في فشل التوصل إلى اتفاق. وأمهل كيم ترامب حتى نهاية العام لتخفيف العقوبات التي تخنق اقتصاد بلاده المتداعي.