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    التحالف الدولي يقر بمقتل 1302 مدني خلال غاراته بسوريا والعراق منذ 2014

    12:03 م الجمعة 31 مايو 2019
    التحالف الدولي يقر بمقتل 1302 مدني خلال غاراته بسوريا والعراق منذ 2014

    التحالف الدولي يقر بمقتل 1302 مدني خلال غاراته بسو

    واشنطن - أ ش أ

    أقر التحالف الدولي بقيادة واشنطن، اليوم الجمعة، بمقتل أكثر من 1302 من المدنين "دون قصد" منذ بدء عملياته في العام 2014 للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق.

    وأشار التحالف - في بيان، أوردته قناة "فرانس 24" - إلى أنه شن 34.502 غارة بين أغسطس من العام 2014 ونهاية أبريل من العام الجاري، مضيفا أنه خلال هذه الفترة واستنادًا إلى المعلومات المتاحة فإنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا "دون قصد" نتيجة لتلك الغارات.

    وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها ولم يتم الكشف عنها بعد.

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