رئيس العراق: المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس العراقي برهم صالح، الجمعة، إن المنطقة بحاجة إلى استقرار مبني على منظومة الأمن المشترك.

وأضاف خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة في مكة المكرمة، أن "أمن السعودية هو أمن العراق وأي استهداف لأمنها هو استهداف لأمننا".

كما أكد على أن التوتر في المنطقة العربية برمتها يهدد أمن العراق، مشيرًا إلى أن "ترسيخ الاستقرار في العراق يتطلب دعما عربيا وإقليميا".

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك، في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة. وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.