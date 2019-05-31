أمين جامعة الدول العربية: أمن الخليج من أمن العرب جميعا

القاهرة – مصراوي:

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العرب يقفون متحدي الكلمة ليوجهوا رسالة إلى العالم بأنهم لا يرجون إلا حسن الجوار، لكن لا يقبلون تحت أي ظرف أن تعيش شعوبهم تحت ظلال الخوف أو الترهيب.

وأضاف أبو الغيط في كلمته خلال القمة العربية الطارئة بمدينة مكة المكرمة، الجمعة، إن العرب يتحدثون "بصوت واحد نرجو أن يكون مسموعا من الجميع رافضين النيل من أمن المنطقة أو تهديد شعبها الأمن العربي كل لا يتجزأ".

واعتبر أن تهديد الأمن الملاحي وأمن الممرات وطرق التجارة تصعيدا خطيرا، أظهر العالم تنديده له واعتراضه عليه.

كما أكد أن تهديد موارد الطاقة في السعودية من جانب الحوثيين المدعومين من إيران "تجاوز لكل الخطوط الحمر"، مضيفًا "ما دخلت المليشيات بلدا إلا أفسدته".

وتابع حديثه عن الحوثيين "تمارس هذه العصابات ابتزاز العاجزين في مواجهة السعودية ولا تتورع عن تهديد المقدسات"، واختتم كلمته "نتضامن مع المملكة في كافة الإجراءات دفاعا عن أمنها ضد المتطرفين الإرهابيين".

وأنهى الكلمة بالقول إن "أمن الخليج من أمن العرب جميعا".

تستضيف مدينة مكة المكرمة 3 قمم، خليجية، وعربية، وإسلامية. تعقد على مدار اليوم وغدًا الجمعة.

واستقبل الملك السعودي سلمان قادة الدول الخليجية والعربية في قصر الصفا بمدينة مكة المكرمة.

وتوافد زعماء الدول العربية إلى المملكة، الخميس، لحضور القمة العربية الاستثنائية التي دعا إليها الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث الاعتداءات الأخيرة بالسعودية والإمارات في ظل تصاعُد التوتّر في منطقة الخليج بين الولايات المتحدة وإيران.

ويُشارك ما لا يقل عن 11 زعيمًا، بين رؤساء وأمراء وملوك، في القمة العربية الطارئة الـ14، المُزمع انطلاقها مساء اليوم الخميس في مكة المكرمة. وتبحث القمة التهديدات الإيرانية والتوترات الأمنية في الخليج؛ لاسيّما عمليات التخريب التي تعرضت لها 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات، واعتداء الميليشيات الحوثية الإرهابية على محطتي ضخ نفط بالسعودية.