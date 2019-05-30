"تيار الشريعة" بالسودان: لن نقر أي اتفاق سياسي لا يتفق مع قيمنا

الخرطوم - (د ب أ):

أكد تيار نصرة الشريعة و دولة القانون في السودان أنه لن يقر أي اتفاق سياسي لا يتفق مع" قيمنا "، وشدد علي أن من يصف التغيير الذي حدث بالبلاد بأنه ضد الإسلام السياسي، واهم وخارج منطق الماضي والحاضر.

ودعا الأمين العام للتيار محمد الجزولي- في تصريحات في ولاية النيل الأبيض- المجلس العسكري للدخول في مرحلة انتقالية آمنة متفق ومتراضٍ عليها من كل مكونات الشعب السوداني والقوى السياسية، حسبما ذكرت اليوم الخميس شبكة "الشروق "السودانية.

وشدد الجزولي، علي أن تتسم الفترة المقبلة بالتصافي والتصالح السلمي والسياسي لضمان انتخابات حرة ونزيهة تديرها حكومة مستقلة ليست مسيسة لا تنتمي لليسار أو اليمين، تسلم فيها السلطة للحكومة المنتخبة.

وأكد أن الفراغ الدستوري والواقع الحالي بالبلاد تحيط به مخاطر، وقال إن تيار نصرة الشريعة مدرك لكل هذه المخاطر ومواجهة كل السيناريوهات.

ويرفض "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" أي تنحية للشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة والحياة".

كانت محادثات تسليم السلطة للمدنيين بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني ، الذي تولى ادارة البلاد عقب الاطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي، قد توقفت بسبب خلافات حول رئاسة المجلس السيادي، ونسب مشاركة المدنيين والعسكريين فيه.