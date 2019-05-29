عودة صحفي تركي بارز إلى السجن بعد رفض الاستئناف

اسطنبول - (د ب أ):

ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن الصحفي التركي البارز كادري جورسل الذي قضى 11 شهرا في السجن تمت إعادته إلى السجن اليوم الأربعاء، بعد رفض الاستئناف ضد الحكم الصادر ضده بالسجن.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة لمسؤولي الأمن وهم يكبلون يدي جورسيل أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.

وكانت محكمة حكمت العام الماضي على جورسل بالسجن لمدة عامين ونصف العام بتهم تتعلق بالإرهاب.

وقال جورسل في سلسلة من التغريدات عبر موقع تويتر قبل اعتقاله إن سجنه سيمثل انتهاكا لحقوقه الدستورية وأنه يجب إطلاق سراحه مع وضعه تحت المراقبة.

وتم إلقاء القبض على جورسل عام 2016 في إطار تحقيق ضد 14 موظفا سابقا ومديرا تنفيذيا في صحيفة "جمهوريت" التركية العلمانية بسبب صلات مزعومة بالمحاولة الفاشلة للانقلاب عام 2016، وكذلك بجماعة كردية متمردة محظورة.

وبعد قضاء 11 شهرا في السجن تم إطلاق سراحه في أغسطس 2017، إلى أن يصدر حطم في الاستئناف المقدم منه.

وفي فبراير، أيدت محكمة استئناف في إسطنبول الأحكام الصادرة بحق ثمانية من موظفي "جمهوريت" السابقين، ومن بينهم جورسيل، وذكرت أنه يجب عليهم العودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من أحكام السجن.

وقضت المحكمة الدستورية التركية في الثاني من أيار/مايو بأنه تم انتهاك حقوق جورسيل الشخصية وحقه في حرية التعبير، حسبما أفادت وكالة الأناضول.