رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لمؤتمر سلام دولي لمواجهة "صفقة القرن"

رام الله- (د ب أ):

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم الثلاثاء، بريطانيا وباقي الدول العظمى لعقد مؤتمر سلام دولي وفق الشرعية الدولية، لمواجهة "صفقة القرن" الأمريكية وإنقاذ حل الدولتين.

وحث اشتية في بيان خلال لقائه وفدا برلمانيا بريطانيا في مدينة رام الله، بريطانيا على تطبيق اعتراف برلمانها بالدولة الفلسطينية على أرض الواقع "في ظل الحديث عن نيّة إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية".

وبحسب البيان، بحث اشتية مع الوفد البريطاني آخر التطورات السياسية، لا سيما الحرب السياسية والمالية التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد الفلسطينيين.

من جهته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، على التمسك بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف حتى نيل الحرية وإنجاز استقلال دولة فلسطين على حدود 1967، وعاصمتها القدس وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194.

وقال عريقات ،في بيان لمناسبة الذكرى الـ55 على تأسيس منظمة التحرير، إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" الأمريكية إلى فشل وزوال، وأن السلام يبدأ وينتهي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإنفاذ القانون الدولي والشرعية الدولية .

واتهم عريقات الإدارة الأمريكية بأنها تستهدف النيل من العنوان والوجود الفلسطيني، والإنجازات التي حققتها منظمة التحرير خلال هذه السنوات الطوال.

وأكد أن محاولات استبدال مبادرة السلام العربية (الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967، بمعادلة المال مقابل السلام)، يستحيل حتى نقاشها، داعيا الجميع إلى الامتناع عن حضور ورشة العمل التي اقترحت الإدارة الأمريكية عقدها في المنامة الشهر المقبل بعنوان: "الرخاء من اجل السلام ".