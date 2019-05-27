ترامب: أتوقع تحقيق تقدم في التجارة الثنائية مع اليابان خلال الأشهر المقبلة

طوكيو - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه يتوقع تحقيق بعض التقدم في التجارة الثنائية مع اليابان خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف ترامب" أعتقد أننا سوف تعلن عن بعض الأمور (بشأن التجارة الثنائية) ربما في شهر أغسطس المقبل". ويقول محللون يابانيون إن رئيس الوزراء شينزو آبي يريد التوصل لاتفاق تجارى عقب انتخابات البرلمان الياباني في يوليو المقبل.

وأوضح ترامب، الذي وصل طوكيو مع زوجته ميلانيا ترامب السبت الماضي، في زيارة لمدة أربعة أيام لليابان" سوف نعمل على تعديل ميزان التجارة سريعا".

وكان ترامب قد انتقد اليابان بسبب تحقيقها فائض تجاري في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية، مهددا بفرض رسوم على السيارات وقطع الغيار اليابانية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع شينزو آبي "إن الدولتين تعملان علن تحسين العلاقات الاقتصادية بينهما بناء على مبادىء النزاهة والمعاملة بالمثل."