مصرع 30 شخصا على الأقل في حادث غرق بالكونغو الديمقراطية

كينشاسا (أ ش أ)

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق سفينة بإحدى البحيرات الواقعة غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوضح سيمون ويبما عمدة مدينة (اينونجو) الكونغولية - في تصريح أوردته شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية الأحد - أن الضحايا من المدرسين كانوا في طريقهم للحصول على مرتباتهم الشهرية، مشيرا إلى أن هناك نحو 200 شخص آخرين في عداد المفقودين.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن قوات الإنقاذ تمكنت بالتعاون مع الأهالي من انتشال 80 شخصا أحياء.

ولم تتوافر أي تقارير - حتى الآن - عن أسباب الحادث أو عدد ركاب السفينة وقت حدوثه.