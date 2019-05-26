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    فيسبوك يرفض حذف فيديو لعضوة بمجلس النواب الأمريكي بعد التلاعب في محتواه

    07:15 م الأحد 26 مايو 2019
    فيسبوك يرفض حذف فيديو لعضوة بمجلس النواب الأمريكي بعد التلاعب في محتواه

    رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسي

    واشنطن - (د ب أ):

    أعلنت شركة "فيسبوك" أنها لن تحذف فيديو تم التلاعب في محتواه لرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قائلة إنه لا توجد سياسة تحدد أن المحتوى في موقع التواصل الاجتماعي يجب أن يكون دقيقا.

    وتظهر بيلوسي في مقطع الفيديو وكأنها تتعلثم في الكلام كما لو كانت في حالة سكر أو مختلة عقليا .

    وتفيد وكالة أنباء بلومبرج بأن شخصا ما قام بحذف مقطع جزء من خطاب لها كانت تتحدث فيه بطريقة طبيعية، وغير سرعة المقطع ونغمة صوت بيلوسي.

    وقام بعض الأعضاء البارزين بالحزب الجمهوري، ومن بينهم رودي جولياني ، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بم

    نانسي بيلوسي مواقع التواصل الاجتماعي أمريكا فيسبوك

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