رئيس البرلمان العراقي: سنلعب دورًا محوريًا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن
بغداد- أ ش أ:
قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي اليوم الأحد، إن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن .
وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسي - ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب العراقي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.
وأكد الحلبوسي - خلال اللقاء - حرص بلاده على الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة ، منوها إلى خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف .
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