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رئيس البرلمان العراقي: سنلعب دورًا محوريًا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

09:47 ص الأحد 26 مايو 2019
رئيس البرلمان العراقي: سنلعب دورًا محوريًا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

محمد الحلبوسي

بغداد- أ ش أ:

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي اليوم الأحد، إن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن .

وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسي - ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب العراقي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

وأكد الحلبوسي - خلال اللقاء - حرص بلاده على الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة ، منوها إلى خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف .

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محمد الحلبوسي البرلمان العراقي العراق طهران واشنطن

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