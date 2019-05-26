رئيس البرلمان العراقي: سنلعب دورًا محوريًا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

بغداد- أ ش أ:

قال رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي اليوم الأحد، إن العراق سيلعب دورا محوريا لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن .

وذكر بيان أصدره مكتب الحلبوسي - ونقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن رئيس مجلس النواب العراقي التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والوفد المرافق له.

وأكد الحلبوسي - خلال اللقاء - حرص بلاده على الحفاظ على علاقته بالجمهورية الإسلامية الإيرانية وجميع دول المنطقة ، منوها إلى خطورة التصعيد في المنطقة، وضرورة الحوار والمبادرات السلمية؛ لبناء الثقة بين كل الأطراف .