رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش
بغداد (أ ش أ)
دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد جميع الصفوف لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد مكتب رئيس "النواب العراقي" ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن الحلبوسي شدد - خلال اللقاء مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي - على "ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة - مرة أخرى - بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة في البلاد.
وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي بحث - أيضا - مع العاصي أوضاع النازحين في محافظة كركوك، كما أكد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء المحافظة.
يأتي هذا التصريح عقب يوم من إعلان مصدر أمني عراقي مقتل 4 أشخاص في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة صلاح الدين العراقية.
ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي هجمات متفرقة - بين حين وآخر - في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:مصرع 25 جنديا خلال هجوم لعناصر مسلحة شمال شرق نيجيريا
-
1010
-
464
-
295
-
267
-
186
-
162
-
146
-
138
-
135
-
130