رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش

بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد جميع الصفوف لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.

وأفاد مكتب رئيس "النواب العراقي" ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن الحلبوسي شدد - خلال اللقاء مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي - على "ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة - مرة أخرى - بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة في البلاد.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي بحث - أيضا - مع العاصي أوضاع النازحين في محافظة كركوك، كما أكد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء المحافظة.

يأتي هذا التصريح عقب يوم من إعلان مصدر أمني عراقي مقتل 4 أشخاص في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة صلاح الدين العراقية.

ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي هجمات متفرقة - بين حين وآخر - في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.