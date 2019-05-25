  • عاجل:بالفيديو.. آثار آنفيلد مستمرة.. برشلونة يخسر كأس إسبانيا على يد فالنسيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش

    10:17 م السبت 25 مايو 2019
    رئيس البرلمان العراقي يدعو إلى توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش

    رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

    بغداد (أ ش أ)

    دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إلى ضرورة توحيد جميع الصفوف لمواجهة خطر تنظيم داعش الإرهابي.

    وأفاد مكتب رئيس "النواب العراقي" ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن الحلبوسي شدد - خلال اللقاء مع رئيس الجبهة العربية الموحدة الشيخ وصفي العاصي - على "ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة خطر داعش والخلايا النائمة، وعدم السماح للإرهاب بالعودة - مرة أخرى - بعد تحقيق النصر، وهزيمته بالوحدة والتكاتف، وبذل المزيد من الجهود، والعمل على حل جميع المشاكل العالقة في البلاد.

    وأضاف أن رئيس مجلس النواب العراقي بحث - أيضا - مع العاصي أوضاع النازحين في محافظة كركوك، كما أكد أهمية إعادة النازحين إلى مناطقهم وتحقيق الاستقرار والتعايش بين أبناء المحافظة.

    يأتي هذا التصريح عقب يوم من إعلان مصدر أمني عراقي مقتل 4 أشخاص في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة صلاح الدين العراقية.

    ويشن عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي هجمات متفرقة - بين حين وآخر - في العاصمة بغداد تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، وذلك منذ هزيمتهم عسكريا في العراق في شهر ديسمبر عام 2017.

    هذا المحتوى من

    محمد الحلبوسي البرلمان العراقي تنظيم داعش الإرهابي

    الخبر التالى:

    مصرع 25 جنديا خلال هجوم لعناصر مسلحة شمال شرق نيجيريا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان