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    مقتل 32 مسلحا من طالبان جنوبي أفغانستان

    05:41 م السبت 25 مايو 2019
    مقتل 32 مسلحا من طالبان جنوبي أفغانستان

    حركة طالبان - ارشيفية

    كابول - (أ ش أ):

    أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، وقوع اشتباكات بين القوات المُسلحة الأفغانية ومُسلحي حركة طالبان، أسفر عنها مقتل 32 مسلحا في إقليم هلمند جنوبي البلاد.

    وذكرت المصادر، في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، أن القوات المسلحة نفذت عمليات في أحياء متفرقة من الإقليم الجنوبي؛ أسفر عنها مقتل 16 مسلحا من طالبان، وتم شن غارتين جويتين على حي موسى قالاه؛ أسفر عنهما مقتل 8 من مسلحي الحركة، وتدمير سيارة تابعة لها، كما تم تنفيذ غارة أخرى على حي نهر السراج، أسفر عنها مقتل 4 مسلحين وإصابة شخص، وشنت غارة أخرى على حي سانجين، أدت إلى مقتل 4 مسلحين وتدمير سيارتين.

    ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها حركة طالبان المُسلحة على هذه العمليات.

    ويعد إقليم هلمند واحدا من الأقاليم التي تنشط بها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات، التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.

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    حركة طالبان كابول أفغانستان غارة جوية

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