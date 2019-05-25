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    قيادي شيعي عراقي يحذر من لغة التصعيد بين واشنطن وطهران

    04:36 م السبت 25 مايو 2019
    قيادي شيعي عراقي يحذر من لغة التصعيد بين واشنطن وطهران

    المهندس محمد الحلبوسي

    بغداد - (د ب أ):

    حذر زعيم ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي نوري المالكي اليوم السبت من أن المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة بين الولايات المتحدة الامريكية وإيران.

    وقال المالكي ، خلال اجتماعه برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إن "المنطقة تواجه تحديات كبيرة ويجب العمل على التهدئة وإبعاد لغة التصعيد والتلويح باستخدام القوة".

    وأعرب عن الأمل في أن تنجح مساعي العراق في إنهاء حدة التوتر القائمة بين واشنطن وطهران.

    وأكد المالكي أن "إعلان إيران على لسان قادتها أنها لا تريد الحرب يلزم الجميع ان يقف بوجه التصعيد ، وأن لغة الحياد لم تعد مقبولة انما الموقف الرافض للطرف الذي يريدها ، وعلى المجتمع الدولي أن يقف تجاه ما تعيشه المنطقة من توترات" .

    وتأتي تصريحات المالكي قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى بغداد عصر اليوم في زيارة رسمية لبحث تداعيات الازمة بين واشنطن وطهران.

    محمد الحلبوسي بغداد العراق واشنطن طهران نوري المالكي

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