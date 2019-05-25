صحة الوفاق الليبية تدين استهداف الأطقم الطبية

طرابلس - (د ب ا):

أدانت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا، استهداف الأطقم الطبية، في العاصمة طرابلس.

وطالبت الوزارة في بيان اصدرته اليوم السبت ، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر وكل المنظمات الإنسانية ذات العلاقة إلى إدانة هذا الحادث،بحسب موقع"بوابة الوسط"الليبي.

وطالبت الوزارة النائب العام بالتحقيق في هذه الجرائم واعتبارها جرائم حرب، كون سيارات الإسعاف تحمل شعارًا مميزًا ومعلومًا لدى الجميع، مؤكدة أن الاستهداف تكرر عمدًا بقذائف موجهة.

كانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، قد اعلنت مساء أمس مقتل أحد الأطباء إثر تعرض سيارة إسعاف للقصف في طرابلس، مطالبة الأطراف المتحاربة بإدراك أن الأطباء ليسوا هدفًا ويجب حمايتهم.

وبدأت مواجهات عنيفة تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس بين قوات تابعة لحكومة الوفاق وأخرى تابعة لما يسمي بالجيش الوطني الليبي في اوائل الشهر الماضي الماضي، مخلفة 510 قتيل و2467 مصابًا، حسب منظمة الصحة العالمية.