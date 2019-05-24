رئيس وزراء الياباني يدرس زيارة إيران الشهر المقبل

طوكيو- (د ب ا):

ذكرت مصادر حكومية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يدرس القيام بزيارة إيران في يونيو المقبل لإجراء محادثات مع قيادتها للمساعدة في تخفيف التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران.

من المتوقع أن يتخذ آبي قرارًا نهائيًا بعد التشاور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الذي من المقرر أن يصل إلى اليابان كضيف رسمي يوم السبت،بحسب وكالة كيودو للأنباء اليابانية.

وسوف يكون آبي أول رئيس وزراء ياباني قائم يزور إيران منذ تاكيو فوكودا عام 1978.

ونظرا لان اليابان حافظت تقليديا على علاقات ودية مع إيران ، يأمل آبي في تشجيع طهران على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 ، وفقا للمصادر.

واعرب آبي عن قلقه بشأن الأزمة الأمريكية الإيرانية ، لكنه عرض العمل مع طهران خلال اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طوكيو الأسبوع الماضي.

كان مصدر حكومي ياباني قد صرح إن آبي التقى يوم الجمعة بمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون في مكتب رئيس الوزراء وناقش ملف إيران.

يأتي الحديث عن زيارة أبي وسط تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.