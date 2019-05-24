موسكو مهتمة باتحاد أوروبي مستقر وتتابع باهتمام عملية "بريكست"

موسكو - أ ش أ

أكد الكرملين أنه يتابع باهتمام كبير الأحداث المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن موسكو مهتمة بوجود اتحاد أوروبي مستقر. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية(الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة : " إنه لا يستطيع في الوقت الحالي الحديث عن رد فعل الكرملين تجاه استقالة رئيسة الوزراء البريطانية"، مضيفا "أن بلاده تتابع باهتمام الأحداث المتعلقة ببريكست ، التي تؤثر حتما على كل من بريطانيا والوضع في الاتحاد الأوروبي".

وأشار بيسكوف إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاقتصادي الرئيسي لروسيا ، قائلا :" نحن مهتمون بشريك يمكن التنبؤ به ومستقر ومتطور".