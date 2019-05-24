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    كوريا الجنوبية تجري تدريبات مدنية وعسكرية الأسبوع المقبل

    08:19 ص الجمعة 24 مايو 2019
    كوريا الجنوبية تجري تدريبات مدنية وعسكرية الأسبوع المقبل

    الجيش الكوري _أرشيفية

    سول- أ ش أ:

    تعتزم كوريا الجنوبية اجراء تدريبات مدنية-عسكرية جديدة، الأسبوع المقبل، وذلك لتحسين الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ المختلفة، وهي الأحدث في سلسلة من إعادة تنظيم تدريبات الدفاع لدعم جهود السلام مع كوريا الشمالية.

    وذكرت وزارتا الدفاع والداخلية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن التدريبات (أولتشي تايجوك) سُتجرى في الفترة من 27 وحتى 30 مايو، وسيشارك فيها حوالي 480 ألف مدني ومسئول حكومي وأعضاء من القوات المسلحة من حوالي 4 آلاف جهة حكومية ووكالات ذات صلة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية.

    وتم استبدال التدريبات الصيفية "أولتشي فريدوم جارديان" بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالنوع الجديد من التدريبات التي تجمع بين برنامجين حاليين -تمرين قيادة موقع تيجوك بقيادة الجيش الكوري الجنوبي وتدريبات أوتشي الحكومية، التي كانت جزءًا من أولتشي فريدوم جارديان.

    وأشارت الوزارات إلى أن الهدف من ذلك هو تعزيز قدرات إدارة الأزمات في البلاد في التعامل مع مختلف تهديدات السلامة والأمن، بما في ذلك الهجمات الإرهابية والكوارث الطبيعية واسعة النطاق، فضلاً عن ضمان وضع الاستعداد.​

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