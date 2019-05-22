قائد بالحرس الثوري: السفن الأمريكية في الخليج تحت سيطرة الجيش الإيراني

القاهرة - مصراوي:

زعم قائد بالحرس الثوري الإيراني، أن السفن الأمريكية في الخليج العربي، تحت السيطرة الكاملة لجيش بلاده.

وأكد القائد بالحرس الثوري، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية "العربية"، أن إيران تسيطر بشكل كامل على شمال مضيق هرمز.

وشهدت المنطقة توتر في الآونة الأخيرة، بعدما أرسلت الولايات المتحدة، حاملة طائرات، وقاذفات متطورة، لـ"ردع إيران"، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز حال قررت واشنطن منع السفن الإيرانية من تصدير النفط.

وقالت وكالة "فارس"، الأربعاء، إن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.