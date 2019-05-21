رئيس الوزراء العراقي: سوف ازور الكويت غدا لبحث تخفيف التوترات بالمنطقة

بغداد - (د ب أ):

صرح رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الثلاثاء انه سوف يزور غدا الأربعاء الكويت لبحث الملفات المشتركة وتخفيف التوترات بالمنطقة.

وقال، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء ، بأنه يعتزم إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.

وأضاف أن العراق "يلعب دور تهدئة في المنطقة وليست وساطة"، وشدد على أن "المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين أكدوا لنا عدم رغبتهم بخوض حرب".

ولفت إلى أنه "لا يوجد أي طرف عراقي يريد دفع الأمور باتجاه الحرب بين واشنطن وطهران".