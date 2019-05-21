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    روحاني يطالب بصلاحيات "زمن الحرب" لمواجهة الضغوط

    03:04 م الثلاثاء 21 مايو 2019
    روحاني يطالب بصلاحيات "زمن الحرب" لمواجهة الضغوط

    الرئيس الإيراني حسن روحاني

    القاهرة - مصراوي:

    طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، بالحصول على صلاحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها "زمن حرب"، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في الآونة الأخيرة.

    وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، الاثنين، أن الرئيس الإيراني أشار إلى حرب العراق عام 1980، عندما تمكن "مجلس زمن حرب أعلى" من تخطي فروع أخرى لاتخاذ قرارات بشأن الاقتصاد والحرب.

    ولم يحدد التقرير الصلاحيات الجديدة، إلا أنه نقل عن روحاني قوله: "اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه الصلاحيات."

    وذكر روحاني أن إيران تواجه مشكلات غير مسبوقة "في المصارف وبيع النفط"، مشيرا إلى أن البلاد "متحدة في ضرورة مقاومة الولايات المتحدة والعقوبات".

    وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أدرجت إدارة ترامب الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ"التنظيمات الإرهابية"، وشددت عقوباتها بحق طهران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي قبل عام.

    وارتفع منسوب التوتر أكثر إثر نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي، للتصدي لما قالت واشنطن إنها "تهديدات" مصدرها إيران.

    كما أمرت إدارة ترامب الطاقم الدبلوماسي الأميركي غير الأساسي بمغادرة العراق، بسبب تهديدات من مجموعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران.

    ودعا السناتور الأميركي ليندسي جراهام، المقرب من ترامب، إلى "رد عسكري ساحق" في حال تعرضت المصالح الأمريكية للخطر.

    حسن روحاني إيران النفط

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