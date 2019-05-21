الحوثيون يؤكدون استهداف مطار نجران السعودي بطائرة مسيرة

صنعاء - (د ب أ):

أعلن الحوثيون اليوم الثلاثاء شن هجوم بطائرة بدون طيار على مطار نجران جنوب غربي السعودية.

وذكر موقع "المسيرة نت" التابع للحوثيين أن "سلاح الجو المسير نفذ اليوم هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران".

ونقل الموقع عن مصدر في سلاح الجو المسير أن "العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران، ما أدى إلى نشوب حريق في المكان".

يأتي التأكيد بعدما أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، والذي تقوده السعودية، أن "المليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار، تحمل متفجرات".

وكان الحوثيون استهدفوا الأسبوع الماضي محطتين لضخ النفط في السعودية بطائرات مفخخة بدون طيار، ورد التحالف على الاستهداف بعملية نوعية قال إنها تهدف إلى "تحييد قدرات ميليشيات الحوثي على تنفيذ الأعمال العدائية".