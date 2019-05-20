الرئيس الفنزويلي: سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية

كراكاس (أ ش أ)

اقترح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، عقد انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وفي كلمة ألقاها من قصر "ميرافلوليس" الرئاسي في العاصمة كاراكاس، أثناء مراسم إحياء الذكرى الأولى لإعادة انتخابه رئيسا لفنزويلا وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - دعا مادورو المعارضة إلى التصويت في الانتخابات المقبلة، مضيفا: سنجري انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية.

وجرت الانتخابات الأخيرة للجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا في عام 2015، وجاء الفوز فيها لتكتل الأحزاب المعارضة "الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية"، الذي حصل على 109 مقعدا من أصل 164.

وتنتهي صلاحيات التشكيلة الحالية للجمعية في ديسمبر عام 2020.