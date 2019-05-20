الأمم المتحدة تدعو إلى الهدوء في الأزمة الأمريكية الإيرانية
نيويورك (أ ش أ)
أعربت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن قلقها جراء التصعيد بين أمريكا وإيران، ومن إطلاق صاروخ يبدو أنه كان يستهدف السفارة الأمريكية ببغداد ، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجميع إلى خفض حدة اللهجة والأفعال.
وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ، في تصريح أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية ، "نشعر بالقلق إزاء اللهجة المتفاقمة".
وعن استهداف السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء في بغداد ، قال دوجاريك " إن الأمين العام قلق إزاء هذا الموضوع ، إنها منطقة مضطربة للغاية، أي تطورات، سواء كانت أفعال ميدانية أو لهجة بلاغية ، من الممكن أن يساء تفسيرها، وقد تفاقم خطر أن تصبح المنطقة المضطربة أكثر اضطرابا".
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