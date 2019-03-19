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    الجبير ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

    09:29 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    الجبير ومستشار الأمن القومي البريطاني يبحثان مستجدات الأوضاع الإقليمية

    عادل بن أحمد الجبير

    الرياض (أ ش أ)

    بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم الثلاثاء، مع نائب مستشار الأمن القومي البريطاني كريستيان تيرنر، والوفد المرافق له، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن اللقاء حضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي السفير الدكتور عادل بن سراج مرداد، والوزير المفوض في غرفة عمليات خلية اليمن إبراهيم بن سعد بن بيشان.

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