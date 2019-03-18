مقتل 6 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

عدن (أ ش أ)

قتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.

وقال قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي - وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - إن عناصر من الميليشيا الحوثية حاولت مهاجمة مواقع الجيش في (الغرفة) و(الزرقة) و(السلان) بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 6 من عناصرها وإصابة آخرين.