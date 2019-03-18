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مقتل 6 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

08:07 م الإثنين 18 مارس 2019
مقتل 6 حوثيين في مواجهات مع الجيش اليمني بالجوف

الجيش اليمني

عدن (أ ش أ)

قتل 6 عناصر من ميليشيا الحوثي، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف.
وقال قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي - وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" - إن عناصر من الميليشيا الحوثية حاولت مهاجمة مواقع الجيش في (الغرفة) و(الزرقة) و(السلان) بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية، مشيرا إلى أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوم الميليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد مقتل 6 من عناصرها وإصابة آخرين.

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الجيش اليمني عدن اليمن محافظة الجوف هادي الفاضلي

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