وزير الخارجية السوري يبحث مع المبعوث الدولي العملية السياسية في البلاد

دمشق - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السوري وليد المعلم مع المبعوث الدولي الخاص بسوريا جير بيدرسون، في دمشق، الحل السياسي للأزمة ومسألة لجنة مناقشة الدستور.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد أن المعلم أكد أن العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة سورية فقط، وأن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مستقبل بلاده.

وشدد على أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره السوريون أنفسهم دون أي تدخل خارجي.

من جانبه، قال المبعوث الدولي إلى سوريا إنه سيبذل قصارى جهده من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، مشيرا إلى أهمية القيام بعدد من الخطوات التي من شأنها المساعدة في تقدم العملية السياسية.

وشدد على أهمية أن تكون هذه العملية بقيادة سورية لضمان تحقيق النجاح المنشود.