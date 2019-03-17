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حماس والجهاد تباركان عملية إطلاق نار أدت لقتلى وجرحى إسرائيليين في الضفة الغربية

01:53 م الأحد 17 مارس 2019
حماس والجهاد تباركان عملية إطلاق نار أدت لقتلى وجرحى إسرائيليين في الضفة الغربية

حركة حماس

غزة - (د ب أ):
باركت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني في الضفة الغربية وأدت إلى قتل وجرح عدد من الإسرائيليين.

وقالت حركة حماس في بيان إن العملية "تأتي ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وما يجري في القدس والمسجد الأقصى من اقتحامات وتدنيس واعتداءات بحق المصلين".

وأضافت الحركة أن العملية "تؤكد على أن خيار المقاومة بكافة أشكالها هو الخيار الأقوى والأنجح لردع الاحتلال وإفشال مخططاته وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته والدفاع عنه".

من جهتها ، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن عملية إطلاق النار تعتبر "توجيها للبوصلة وتصحيحا للمسار ونقل المعركة لميدانها الطبيعي والحقيقي وتأكيدا على التناقض الأساسي مع الاحتلال ولا أسباب أخرى للخلاف".

وأعلنت مصادر إسرائيلية عن مقتل إسرائيلي على الأقل وجرح عدد أخر بعضهم بحالة خطيرة جراء عملية إطلاق نار مزدوجة وقعت صباح اليوم بالقرب مفرق مستوطنة "أرئيل" قرب سلفيت في الضفة الغربية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أن الحديث يدور عن عملية مسلحة، وأن قواته تقوم بمطاردة مسلحين قاموا بالعملية وهربوا من المكان.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الجيش أغلقت مداخل عدة قري في سلفيت وشرعت بحملات مداهمة وتمشيط واسعتين.

حركة حماس غزة إسرائيل فلسطين القدس المسجد الأقصى

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