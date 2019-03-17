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إسرائيل: قتيل ومصابان جراء عملية طعن وإطلاق نار بالضفة الغربية

12:48 م الأحد 17 مارس 2019
إسرائيل: قتيل ومصابان جراء عملية طعن وإطلاق نار بالضفة الغربية

أرشيفية

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في عملية طعن وإطلاق نار مزدوجة وقعت في الضفة الغربية صباح اليوم الأحد.

ووقع الهجومان المتتابعان جنوب غرب مدينة نابلس: أحدهما بمفترق أرئيل والآخر بمفترق "جيتاي أفيشار".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس إن مسلحا فلسطينيا هاجم جنديا إسرائيليا بسكين وتمكن على ما يبدو من سرقة سلاحه.

وأضاف أن المسلح قام بعد ذلك بإطلاق النار على ثلاث مركبات وأصاب مدنيا، وقام بسرقة إحدى المركبات وتوجه بها إلى مفترق جيتاي أفيشار، حيث أطلق النار وأصاب جنديا آخرا.

ولم يذكر الجيش ما إذا كان القتيل مدنيا أم من قواته.

وأعلن الجيش أنه "تقرر استدعاء وتعزيز القوات العسكرية في المنطقة بهدف ملاحقة المخرب".

وكانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت بأن العملية أسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين، وأن الجيش يقوم بمطاردة اثنين مشتبه بهما.

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