الجيش اليمني يطهر محيط البرح من المليشيا الحوثية ويكبدها 25 قتيلا

عدن (أ ش أ)

شنت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، هجوما واسعا على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في محيط منطقة البرح غربي محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت) بأن قوات الجيش بإسناد من مقاتلات التحالف العربي، نفذت عملية تطهير أثناء الهجوم لـ "وادي المقصب" وجبل "المثهبة" والتباب الحمر، من جيوب المليشيا الحوثية.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 25 من عناصر المليشيا بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين فيما لاذ بقيتهم بالفرار.