جوايدو يدعو لمظاهرات جديدة في فنزويلا غدا

بلنسية (د ب أ)

زار خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، سوقا كبيرا اليوم السبت، وتحدث إلى مناصريه وإلى الجماهير الفنزويلية.

وكتب جوايدو اليوم السبت عن هذه الزيارة على موقع تويتر، قائلا: إن "آثار الأزمة الطاحنة التي تعيشها الدولة ظهرت في ما حدث داخل سوق ميركادو بيرفيريكو لا كانديلاريا بمدينة بلنسية".

وقال جوايدو إن الحكومة ونظامها غير الإنساني حطما القوة الشرائية لشعب فنزويلا.

وكان جوايدو (35 عاما) دعا إلى احتجاجات ومسيرات غدا الأحد في بلنسية الواقعة بولاية كارابوبو.

وأعلن جوايدو مؤخرا عن أنه سيحشد أنصاره في جميع أنحاء البلاد وسيقودهم في مسيرة إلى العاصمة كاراكاس.

وكانت دول عديدة اعترف بشرعية جوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا ، إلا أنه لم يتمكن من بسط نفوذه داخل البلاد حتى الآن، حيث تقف القوات المسلحة القوية إلى جانب رئيس الدولة مادورو.

وحاول جوايدو في الفترة الأخيرة أن يدخل المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا على عكس إرادة الحكومة، كما حاول أن يحول غضب الكثيرين من الفنزويليين على انقطاع التيار الكهربائي إلى ثورة واسعة، إلا أن المحاولتين باءتا حتى الآن بالفشل.