السعودية تحذر رعاياها من الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه في باريس

الرياض - باريس (أ ش أ)

أوصت سفارة المملكة العربية السعودية لدى فرنسا، اليوم السبت، رعاياها المقيمين والزائرين، باتخاذ الحيطة والحذر وتجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في العاصمة الفرنسية باريس؛ على خلفية الأنباء المتداولة بشأن استمرار المظاهرات هناك.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن السفارة قد دعت المواطنين السعوديين في فرنسا للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام الخاصة بالسفارة.