في اتصال هاتفي برئيسة وزراء نيوزيلندا.. ترامب يعرض تقديم المساعدة

واشنطن (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، إنه تحدث مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن في أعقاب "الأحداث المروعة التي وقعت على مدار الـ 24 ساعة الماضية" وعرض عليها تقديم أي مساعدة ممكنة.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال ترامب: "لقد أبلغت رئيسة الوزراء بأننا متضامنون مع نيوزيلندا- وبأن الولايات المتحدة جاهزة لتقديم أي مساعدة، نحن نحبك يا نيوزيلندا".

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن تعاطفه مع ضحايا الهجوم الارهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية اليوم الجمعة، والذي أسفر عن سقوط 49 شهيدًا على الأقل وإصابة العشرات.

وقال ترامب في تغريدة على موقع "تويتر": "أبلغ التعاطف وأصدق الأمنيات لشعب نيوزيلندا بعد المذبحة المروعة في المسجدين.. 49 من الأبرياء قضوا نحبهم بدون معنى، وكثيرون آخرون أصيبوا بجروح بالغة".

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