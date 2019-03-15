الكويت تدين وتستنكر حادث إطلاق النار" الإرهابي" في نيوزيلندا

الكويت (د ب أ)

أعربت الكويت اليوم الجمعة، عن إدانتها واستنكارها لحادث إطلاق النار الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا.

وفي وقت سابق اليوم، أسفر الهجوم على مسجدين فى منطقة كرايستشيرش بنيوزيلندا، عن سقوط 49 قتيلا على الأقل وإصابة العشرات.

وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، في برقية إلى باتسي ريدي حاكم عام نيوزيلندا موقف بلاده الرافض "لهذا العمل الإجرامي، والذي أودى بحياة الأبرياء الآمنين والتعدي على حرمة دور العبادة، والذي يتنافى مع كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية( كونا).

وبعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر ورئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقيتي عزاء إلى حاكم نيوزيلندا، وفقا لـ كونا.

اقرأ أيضاً:

أسوأ يوم في نيوزيلندا.. الهجوم المروع على مسجدين (تغطية خاصة)