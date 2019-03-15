موسكو: لا إصابات بين الرعايا الروس في هجوم نيوزيلندا

موسكو - (أ ش أ):

ذكرت السفارة الروسية في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، أنه وفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا روس بحادثي إطلاق نار استهدفا مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا.

وأضافت السفارة -حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتينك" الروسية- "أنه يتم التحقق الآن من المزيد من البيانات بخصوص الحادث".

وأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، مقتل 40 شخصا وإصابة 27 آخرين إثر حادثي إطلاق النار في مدينة كرايست تشيرتش، كما أعلنت احتجاز ثلاثة رجال وامرأة بعد وقوع الهجومين.

كما أغلقت الشرطة كل المساجد في المدينة ووضعت حراسة مشددة حول كل المدارس، وتم الدفع بالمزيد من العناصر الشرطية في المدينة.