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    القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقت ضد تل أبيب (فيديو)

    10:13 م الخميس 14 مارس 2019
    القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقت ضد تل أبيب (فيديو)

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي

    قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن صاروخين اثنين انطلقا من غزة نحو تل أبيب، واعترضت القبة الحديدة أحدهما.

    فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست إن حركة الجهاد الإسلامي ربما تقف وراء الإطلاق.

    ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

    كما نشرت وسائل عبرية مقاطع فيديو لعملية اعتراض القبة الحديدة للصاروخ الفلسطيني في سماء تل أبيب.

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