القبة الحديدية تحاول اعتراض صواريخ أطلقت ضد تل أبيب (فيديو)

القاهرة – مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إن صاروخين اثنين انطلقا من غزة نحو تل أبيب، واعترضت القبة الحديدة أحدهما.

فيما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست إن حركة الجهاد الإسلامي ربما تقف وراء الإطلاق.

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورًا لمواطنين إسرائيليين يحتمون بعد سماع صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات، في وقت ذكرت وسائل محلية فلسطينية أن سلطات تل أبيب طالبت مواطنيها بالاحتماء بالملاجئ.

كما نشرت وسائل عبرية مقاطع فيديو لعملية اعتراض القبة الحديدة للصاروخ الفلسطيني في سماء تل أبيب.

Rocket alert sirens triggered in Tel Aviv and in surrounding central towns pic.twitter.com/s8BWxImwW6