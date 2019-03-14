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    واشنطن بوست: الولايات المتحدة ستختبر صواريخ محظورة بموجب معاهدة مع روسيا

    01:46 ص الخميس 14 مارس 2019
    واشنطن بوست: الولايات المتحدة ستختبر صواريخ محظورة بموجب معاهدة مع روسيا

    صورايخ كروز

    واشنطن - (د ب أ):

    ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الجيش الأمريكي يستعد لاختبار صواريخ محظورة بموجب معاهدة للسيطرة على السلاح مع روسيا تعود إلى الحرب الباردة، ومن المقرر إنهاء العمل بها هذا الصيف.

    ونقلت الصحيفة عن مسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن الجيش يخطط لاختبار صورايخ كروز تطلق من منصات أرضية يصل مداها إلى ألف كيلومتر في أغسطس وصاروخ باليستي متوسط المدى يتراوح مداه بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف كيلومتر في نوفمبر.

    يشار إلى أنه لا يمكن تجربة تلك الصواريخ بموجب معاهد القوى النووية متوسطة المدى التي ظلت سارية لأكثر من 30 عاما.

    صورايخ كروز صواريخ محظورة روسيا الولايات المتحدة

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